https://static.news.ru/photo/084ddcd0-3545-11ea-bac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская квартира, записанная на актрису Анну Михалкову, в которой проживает её сын Андрей Баков, считается местом происшествия после того, как под её окнами нашли модель Ксению Пунтус. Соседи видели, как полицейские опечатали жилище.

При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись. Только им уже никто не открыл, — рассказал МК сосед по подъезду.

Он также сообщил, что сам Баков крайне редко бывал в этой квартире.

Все опрошенные журналистами друзья и знакомые Ксении Пунтус утверждают, что девушка наркотиков не употребляла, вела здоровый и спортивный образ жизни. И встречалась она с молодым человеком Назаром Дарлиевым, а не с Баковым.

Как писал NEWS.ru, дворник, который в Трёхпрудном переулке столицы первым обнаружил модель и актрису Ксению Пунтус, рассказал, что она не была похожа на выпавшую из окна, а, скорее всего, была выброшена из автомобиля. Он обнаружил её ночью, во время обхода территории, примерно в 3:50. Она была одета в футболку и джинсы, но на ней не было носков и обуви. Алкоголем от девушки не пахло. Телефона и сумочки при ней не было.