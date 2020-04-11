Полиция ограничила въезд в Москву по региональным номерам

https://static.news.ru/photo/81c63a70-7c13-11ea-acee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

ГИБДД Москвы ограничила въезд в мегаполис легковых автомобилей из других регионов, рассказали представители правоохранительных органов. Меры связаны с распространением коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

По словам силовиков, машины с иногородними номерами разворачивают на въезде в столицу, если у водителей нет безотлагательной причины посетить Москву.

В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме того, полиция начнёт составлять протоколы на автолюбителей, нарушивших режим самоизоляции. Уважительными причинами являются: поход в магазин, в аптеку, к доктору или на загородный участок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, поправились 1045 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономический штаб Москвы прокомментировал новые меры, направленные против распространения COVID-19. Там рассказали, кто сможет выходить на работу по новым правилам. Выходить из дома имеют право сотрудники предприятий, которые не могут остановить процессы из-за технических особенностей.