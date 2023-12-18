Полиция назвала источник угроз семье оставившего послание на стене солдата Полиция назвала, кто угрожал семье оставившего послание на стене солдата СВО

Сообщения с угрозами, адресованные семье Романа Рудакова, погибшего военнослужащего из Батайска, поступали из Украины, сообщили на портале «МВД Медиа». Полиция в Ростове-на-Дону уже работает над выявлением тех, кто стоит за этими угрозами.

Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины, — заявил представитель МВД.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал поручение выполнить последнее желание погибшего военнослужащего Романа Рудакова, которое тот оставил на стене дома перед штурмом Марьинки. Надпись гласила: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке ДНР, где отряд бойца попал в засаду и был окружен. Солдат попросил сослуживцев позаботиться о его родных — матери, сестре и брате. Командир полка, где служил Роман, решил сделать из кирпича, на котором было оставлено послание, памятный знак. Он будет храниться в штабе со знаменем части.