Владелец ружья из детсада под Ульяновском найден мёртвым Полиция нашла тело владельца ружья, из которого была открыта стрельба в детсаду под Ульяновском

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция обнаружила на свалке недалеко от посёлка Вешкайма тело 68-летнего Александра Дронина, который владел ружьём Иж-27, из которого были убиты двое детей и нянечка детского сада «Рябинка», сообщает Baza. Дронин утром 26 апреля отправился вместе с предполагаемым преступником Русланом Ахтямовым пострелять из ружья, но домой не вернулся.

По предварительным данным, Ахтямов мог убить пенсионера, забрать ружьё и затем отправиться в детский сад, где он выстрелил в сотрудницу и двоих детей, а затем покончил жизнь самоубийством.

Сначала Дронин рассматривался в качестве главного подозреваемого, потому что ружьё Иж-27, из которого был открыт огонь в детсаду, зарегистрировано на него. В ходе следствия выяснилось, что пенсионер утром на «Ниве» уехал на охоту, взяв с собой вышеупомянутое ружьё. Вместе с ним был его сосед Руслан Ахтямов.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области с ружьём и устроил стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка и пятилетний мальчик, няня и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.