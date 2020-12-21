Полиция нашла пропавшего в Омске подростка

Полиция Омска нашла ушедшего из дома подростка. 16-летний школьник находился у своих знакомых.
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Ребёнок пропал четыре дня назад. Его законные представители обратились с заявлением в правоохранительные органы. О причинах его «исчезновения» не сообщается.
Школьник был одет в чёрную куртку и шапку тёмно-зелёного цвета, на ногах у него были чёрные кроссовки.
Накануне в Твери также пропал подросток. По данному факту проводится доследственная проверка. Опрошены родственники мальчика, устанавливаются свидетели и очевидцы. В поисках ребёнка задействованы сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтёры.
Ранее NEWS.ru писал, что полиция разыскивает семью из Новосибирска с двумя маленькими детьми, переставшую выходить на связь три дня назад. На данный момент установлено, что пропавшие вылетели в Москву. Правоохранители пытаются установить местонахождение супружеской пары и детей и выяснить «обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь».
В объявлении поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что пропавшей женщине 30 лет, мужчине — 28, одному ребёнку пять лет, другому — год. В отличие от данных, представленных МВД, в «Лиза Алерт» утверждают, что семья выехала из области на автомобиле 17 декабря.