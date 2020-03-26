https://static.news.ru/photo/1b71e658-6eac-11ea-a86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы рекомендовала жителям столицы ограничить контакты с другими людьми и по возможности воздержаться от посещения общественных мест. Там рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

В правоохранительных органах напомнили, что в городе введён карантин для людей старше 65 лет, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Правительством Москвы разработаны достаточные меры для пребывания в домашних условиях, работают специалисты для оказания адресной социальной помощи, передаёт «Интерфакс».

В полиции отметили, что сотрудники патрульных служб и участковые совместно с сотрудниками Росгвардии патрулируют улицы, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Москвичам также напомнили об административной ответственности за выявленные нарушения условий карантина и самоизоляции, для этого задействована система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.