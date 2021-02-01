Полиция начала задерживать граждан в районе Мосгорсуда

https://static.news.ru/photo/68097c6e-652e-11eb-a01d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции начали задерживать граждан, являющихся возможными участниками незаконной акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Людей отправляют в автозаки в районе Мосгосуда. Там 2 февраля состоится заседание, в рамках которого инстанция рассмотрит представление ФСИН о замене блогеру условного наказания на реальный срок, которое ранее было поддержано Генеральной прокуратурой.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Заседание по делу оппозиционера должно было состояться в Симоновском суде. Однако из-за большого числа аккредитованных журналистов слушание пришлось перенести в Мосгорсуд.

К настоящему моменту уже начались задержания граждан, остановленных полицией неподалёку от здания Мосгорсуда. По большей части это происходит возле станции метро «Преображенская площадь». Силовики осматривают людей, которые кажутся им подозрительными, досматривают и отправляют в автозак. У Мосгорсуда отмечается спокойная обстановка. На территорию инстанции пускают только работников суда, судей и аккредитованных журналистов. Улицы в районе суда перекрыты, дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Алексея Навального доставили в Мосгорсуд из СИЗО «Матросская тишина». Он уже находится в зале, где пройдёт выездное заседание Симоновского районного суда.