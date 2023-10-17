Бизнес Вайкуле в России попал под проверку Бородин обратился в прокуратуру с призывом проверить бизнес Вайкуле в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру с призывом проверить имущество певицы Лаймы Вайкуле в России. В беседе с KP.RU он предположил, что артистка может продолжать получать незаконный доход в России. Он напомнил, что в 2022 году Вайкуле вышла из списка учредителей латвийской компании LAIMALUKSS LATVIA. Бородин уверен, что это был формальный шаг.

Мне известно, что налоговая служба и прокуратура уже начали проверки в отношение деятельности Лаймы Вайкуле — не имеет ли она доходов в России, которую так не любит. <...> Она четко сказала на весь мир, что они разработали такую схему с партнером, как ее вывести из компании, чтобы не было проблем, но, по сути, ничего не изменилось — она как получала прибыль, так и продолжает это делать, — сказал Бородин.

Ранее глава ФПБК заявил, что телеведущая Ксения Собчак назвала граждан России, которые критикуют юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), «говноедами». По его словам, журналистке следует извиниться за свои слова, в противном случае на нее подадут в суд за оскорбление.

До этого Собчак поддержала высказывания Галкина, который сообщил, что горд быть частью израильского народа, который считает сплоченным и патриотичным. Собчак посоветовала коллеге не обращать внимания на критиков, которых назвала «говноедами».

Также под постом Галкина поставили лайки Иван Ургант, София Ротару, Алена Апина, Евгений Кафельников, Алика Смехова, Лайма Вайкуле, Виктория Боня, Екатерина Одинцова, Айза Анохина и Яна Троянова.