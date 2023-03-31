Полиция взялась за Слепакова после критики СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

Полиция стала проводить проверку в отношении артиста, продюсера, сценариста и музыканта Семена Слепакова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Звезду российского телевидения подозревают в дискредитации ВС РФ. До этого о проверке писал Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.

В дискредитации российской армии Слепакова обвинили после того, как он написал и обнародовал песню «Колыбельная». В этой композиции, как писали СМИ, автор критикует специальную военную операцию на Украине и «высмеивает смерть солдата РФ».

Еще в январе звучали требования о лишении Слепакова гражданства и блокировке его путей финансирования. SHOT отмечает, что жалобу на артиста писал, в частности, глава ФПБК Виталий Бородин.

Ранее юрист Александр Карабанов говорил, что песня Слепакова а с критикой спецоперации содержит сарказм в отношении погибших в ходе СВО российских солдат. о его словам, за это его могут лишить свободы на срок до четырех лет. Эксперт отметил, что решение будет принято после проверки Следственным комитетом России.

Также он напомнил, что Минюст может признать его иноагентом, если он получал финансирование из-за рубежа или действовал против интересов страны. Юрист выразил надежду, что в отношении Слепакова правоохранители вынесут «верное решение».