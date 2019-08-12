https://static.news.ru/photo/f53c6456-bd1f-11e9-85f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московское управление МВД России начало служебную проверку по факту избиения девушки на митинге в Москве 10 августа. Силовики намерены установить все обстоятельства произошедшего.

По данным ведомства, Дарья Сосновская была «грубо задержана» во время несогласованной акции, которая прошла после утверждённого властями митинга. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что девушке необходимо было сразу обратиться к ней. Несмотря на это омбудсмен попросит уполномоченные органы предоставить всю информацию по заявлению Сосновской, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД.