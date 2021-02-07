Полиция начала приходить домой к участникам незаконных акций в Москве

https://static.news.ru/photo/16a32fa2-6950-11eb-a3d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские начали приходить домой к принимавшим участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Ранее правоохранители посещали только тех, кого удалось задержать в ходе митингов.

Один из участников незаконного митинга на Пушкинской площади в Москве 23 января рассказал журналистам «Дождя», что через несколько дней к нему пришёл участковый. Полицейский сказал, что мужчину выследили через камеры видеонаблюдения. Он задал несколько вопросов и предупредил, что в случае задержания на акции в следующий раз его сразу посадят, а не оштрафуют.

По словам участкового, обход участников акций связан с расследованием уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом, но не уточнил какого именно. По словам мужчины, полицейский также порекомендовал ему в следующий раз носить маску.

Несанкционированные демонстрации в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Ранее NEWS.ru писал, что на акции протеста в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.