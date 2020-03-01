https://static.news.ru/photo/133d48ea-5bc6-11ea-8746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Мордовии продолжат поиски жителя региона, который пропал 25 лет назад. Силовики просят всех людей, располагающих информацией о мужчине, сообщить её.

Житель села Пурдошки Темниковского района 1961 года рождения утратил связь с родственниками в 1995 году, говорится на сайте регионального МВД. В ведомстве не уточнили, когда начались поиски мужчины.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мордовии судят 39-летнего мужчину, который ограбил и изнасиловал свою пожилую мать. По данным следствия, в августе 2019 года пьяный мужчина стал требовать у 62-летней матери деньги, чтобы купить спиртное. Когда пенсионерка ответила отказом, сын, применив силу, забрал кошелек. В нем находились 3100 рублей.