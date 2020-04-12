Полиция Иркутска поймала всех сбежавших из психбольницы пациентов

Сотрудникам полиции удалось задержать всех шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы.
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В настоящее время пациентов доставляют в отдел полиции, откуда они будут отправлены на дальнейшее лечение в больницу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иркутске шесть человек совершили побег из областной психиатрической больницы. Полиция объявила их в розыск и разослала ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет. Все шестеро ранее были судимы, некоторые из них имеют диагноз «слабоумие».
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