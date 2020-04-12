Полиция Иркутска поймала всех сбежавших из психбольницы пациентов

https://static.news.ru/photo/5b9d094a-7caa-11ea-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудникам полиции удалось задержать всех шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в поисках беглецов участвовали свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, в том числе уголовного розыска, ППС и ГИБДД.

В настоящее время пациентов доставляют в отдел полиции, откуда они будут отправлены на дальнейшее лечение в больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иркутске шесть человек совершили побег из областной психиатрической больницы. Полиция объявила их в розыск и разослала ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет. Все шестеро ранее были судимы, некоторые из них имеют диагноз «слабоумие».