Полиция допросила подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

В Севастополе установили личности троих несовершеннолетних местных жителей, которые прикуривали сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, их подозревают в вандализме. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Уточняется, что злоумышленниками
В ближайшее время будет назначена экспертиза видеозаписи с целью установления признаков вандализма.
30 августа сотрудники Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю обратили внимание на видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвящённом погибшим в годы Гражданской войны. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 и п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (вандализм, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).