Полиция допросила подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

В Севастополе установили личности троих несовершеннолетних местных жителей, которые прикуривали сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, их подозревают в вандализме. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уточняется, что злоумышленниками оказались 16-летние ученики школ Севастополя, они и их родители допрошены, проведён осмотр места происшествия, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись.

В ближайшее время будет назначена экспертиза видеозаписи с целью установления признаков вандализма.

30 августа сотрудники Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю обратили внимание на видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвящённом погибшим в годы Гражданской войны. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 и п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (вандализм, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).