«Полиция делает свою работу»: Песков высказался о задержаниях после акций

https://static.news.ru/photo/925849ea-614c-11eb-adfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания после несогласованных массовых акций в России 23 января. Он заявил, что полиция выполняет свою работу.

Мы высказывали обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законодательства Российской Федерации, сотрудники правоохранительных органов работают, — пояснил Песков журналистам.

Он обратил внимание, что мнение Кремля по этому вопросу не имеет первостепенного значения. Важнее, замечает Песков, то, что считает необходимым делать полиция для обеспечения порядка и законности.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Как писал NEWS.ru, стало известно о задержании на 48 часов главы «Альянса врачей», соратницы Навального Анастасии Васильевой. Она была задержана после обысков в её квартире. Ранее в аналогичной ситуации оказался и ряд других лиц, приближённых к оппозиционному политику.