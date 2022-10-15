Полиция Челябинска ищет хозяина алабая, загрызшего несколько собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская полиция разыскивает хозяина алабая, который загрыз несколько собак и покусал их владельцев, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что бойцовская собака насмерть загрызла по меньшей мере двух питомцев, она в последнее время без присмотра гуляла без поводка и намордника.

Местный житель, как пишет SHOT, забрал алабая себе и разместил объявление о пропаже собаки. На сообщение откликнулся бывший владелец питомца. В разговоре с ним мужчина рассказал хозяину собаки о ее агрессивном поведении, после чего тот от нее открестился. Полиция занимается его розыском.

Ранее стало известно, что в подмосковном отеле за несколько дней сторожевой алабай загрыз сразу трех собак, которых привезли туда на отдых владельцы. Одна собака умерла мгновенно, остальных двух удалось спасти. Хозяйка одного из животных обратилась в полицию: она выразила опасения, что могут пострадать дети.

В январе этого года алабай напал на ребенка и убил его пса породы йорк в Раменском. После этого уже на другой улице он набросился на французского бульдога, но тот выжил. Хозяин алабая сказал, что подобрал собаку на улице за несколько дней до инцидента.