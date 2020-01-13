https://static.news.ru/photo/4e60c90a-3697-11ea-8406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Бурятии проводят проверку после видеоролика со свадебным кортежем, один из участников которого совершил так называемый полицейский разворот.

По информации пресс-службы МВД, согласно данным с камер видеонаблюдения, водитель нарушил правила дорожного движения 8 января.

Помимо этого, полицейские установили государственные регистрационные знаки автомобилей ВАЗ-2107 и Toyota Fielder, а также их владельцев. В ближайшее время их пригласят в ГИБДД для дачи объяснений, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Чечни извинился за нарушения правил дорожного движения. Мужчина пытался вытеснить одного из участников движения на обочину во время погони за свадебным кортежем.