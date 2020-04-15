Полиция будет отправлять на штрафстоянку машины без цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/b9b2adc8-7ee4-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы сообщили о нововведении. Полицейские будут отправлять на штрафстоянку автомобили, у которых нет цифровых пропусков на передвижение по городу.

Между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы. Данные на эту машину поступят в ГИБДД. В случае её повторной остановки машину отправят на штрафстоянку, — заявили в ГИБДД.

Однако представители ведомства не смогли ответить, что будет с теми автомобилями, которым не нужны спецпропуска. Проверку цифровых разрешений на передвижение по городу начали сегодня, 15 апреля 2020 года. Ранее сообщалось, что дополнительные документы для перемещения в регионе не потребуются силовикам, судьям и журналистам.

NEWS.ru подробно писал о том, как будут работать цифровые пропуска в столице.