Полиции хотят разрешить участвовать в рассмотрении административных дел

Полиции и другим должностным органам, инициирующим производство по административным правонарушениям, могут разрешить участвовать в рассмотрении этих дел на равным правах с лицом, выступающим в качестве ответчика.
Как
При необходимости участие должностных лиц в рассмотрении и пересмотре дела об административном правонарушении может быть признано обязательным, — отметили в министерстве.
Полицейские и другие должностные лица, которых наделят правом участвовать в процессе по административным делам, смогут заявлять ходатайства и отводы, участвовать в исследовании доказательств, предоставлять суду свои доводы и объяснения.
Как писал NEWS.ru, в проекте КоАП также содержится разрешение оплачивать только половину штрафа за все виды правонарушений, кроме самых серьёзных. Под это правило не будут попадать отдельные нарушения правил дорожного движения и транспортной безопасности. Ожидается, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года.
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