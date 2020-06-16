Полиции хотят разрешить участвовать в рассмотрении административных дел

https://static.news.ru/photo/925732da-afbd-11ea-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиции и другим должностным органам, инициирующим производство по административным правонарушениям, могут разрешить участвовать в рассмотрении этих дел на равным правах с лицом, выступающим в качестве ответчика.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства юстиции РФ, эта норма предусмотрена в проекте процессуального КоАП, сейчас находящегося на стадии публичного обсуждения. Представители Минюста пояснили, что участие в рассмотрении административного дела должностного лица, которое его возбудило, повысит уровень состязательности судебных процессов.

При необходимости участие должностных лиц в рассмотрении и пересмотре дела об административном правонарушении может быть признано обязательным, — отметили в министерстве.

Полицейские и другие должностные лица, которых наделят правом участвовать в процессе по административным делам, смогут заявлять ходатайства и отводы, участвовать в исследовании доказательств, предоставлять суду свои доводы и объяснения.

Как писал NEWS.ru, в проекте КоАП также содержится разрешение оплачивать только половину штрафа за все виды правонарушений, кроме самых серьёзных. Под это правило не будут попадать отдельные нарушения правил дорожного движения и транспортной безопасности. Ожидается, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года.