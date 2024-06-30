Полицейского из Новочеркасска уволили за шутку о зарплате: что она сказала?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участковая сотрудница полиции уволилась из-за видео, в котором посмеялась над размером своей зарплаты. Как она пошутила, кого еще в России увольняли из-за соцсетей, законно ли это?

Что за шутка про зарплату у полицейских

Telegram-канал Baza рассказал про участкового из Новочеркасска Ольгу Гайдукову, которая пошутила в соцсети. По данным канала, ее уволили одним днем за видео, которое набрало более миллиона просмотров.

Видео короткое: под песню «Прекрасное далеко» девушка изображает восторг со словами «Это мне? Сорокет?». Так она решила высказаться про размер зарплаты на своем посту, оценив его в 40 тыс. рублей. Руководство ее юмора не оценило и настояло на увольнении по собственному.

«Решений этой ситуации мне особо не предлагали, аргументировали тем, что „опозорила честь мундира“, все. Как я оцениваю решение? Может, и правильно сделали, но не мне судить, но никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком-то и все, но получилось в итоге вот так», — объяснила Гайдукова РБК.

Издание отмечает, что на сервисе объявлений «Авито» в вакансии «Участковый уполномоченный полиции в Ростовской области» стоит зарплата «от 40 тыс. руб.». При этом на сайте вакансиимвд.рф участкового в Новочеркасске ищут на зарплату от 50 тыс. до 55 тыс. руб.

Кого в России увольняли из-за соцсетей

В России неоднократно возникали общественные скандалы из-за увольнения работников из-за содержания их соцсетей.

Так, в 2019 году стал широко известен случай учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Родители учеников потребовали ее уволить из-за якобы откровенных фотографий в закрытом купальнике (член Федерации зимнего плавания, она участвовала в акции, которую проводили в поддержку зимней Универсиады). В результате начальство вынудило ее уволиться по собственному желанию. Россияне в соцсетях осудили такое решение, а учителя по всей стране провели акцию с фото в купальниках.

Бывают и менее пристойные фото: в 2020 году были уволены майор полиции, начальник уголовного розыска московского ОВД Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная лейтенант Татьяна Пурышева. Они снялись на фоне трупов в морге, в ходе скандала взыскания получило их начальство. Впоследствии выяснилось, что к работе Горнеева были серьезные вопросы.

Также в 2020 году чиновницу из Саратовской области Лидию Бузовчук уволили за комментарий: в соцсети «ВКонтакте» она нелестно высказалась о тех, кто счел недостаточным размер материальной помощи, утвержденный президентом Владимиром Путиным.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны», — возмутилась чиновница.

Новый скандал с откровенными фото учительницы из тюменского города Ишима произошел осенью 2023 года. Причиной скандала стали снимки, на которых Анастасия Шумилова курит кальян в коротких шортах, а также ее старые фото из соцсетей, где она отдыхает на пляже или обнимается с подругой. Поводом стала жалоба родителей. Как она рассказала 72.RU, директор школы заявила ей, что «даже уборщица 8-й школы — это лицо школы и не имеет права заниматься подобными фотосессиями».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Можно ли по закону уволить человека за контент в соцсетях

РБК отмечает, что в Трудовом кодексе РФ нет статей, позволяющих работодателю регулировать частную жизнь сотрудников, в том числе в социальных сетях. При этом такие требования могут быть законными, если заранее оговорены с работодателем, объяснила адвокат Оксана Петровская.

Однако для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих все иначе — их жизнь в соцсетях регулируется законом, и они должны отчитываться и вести себя определенным образом.

Юристы подчеркивают, что сами работники должны понимать, что профессия накладывает определенные ограничения. Например, фотографии с пляжа в купальнике как аморальное действие рассматриваться не могут, а вот публикация снимков эротического характера — может, и это необходимо учитывать.

Читайте также:

Чему учил студентов доцент из Петербурга с флагом Украины в соцсетях?

Россиян наконец защитят от телефонных мошенников? Что придумали власти

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: что изменится в 2025 году