Сотрудники полиции и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генерального прокурора РФ по особым поручениям Марины Гриднёвой. Однако эта операция была организована по ошибке.
Оказалось, что один из полицейских неправильно оформил документы, в них вышла путаница, в результате чего правоохранители и пришли к Гриднёвой с обыском. В настоящее время его уволили.
Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Полицейский допустил нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов.
По результатам служебной проверки сотрудник из УВД по ЦАО Москвы уволен из органов внутренних дел, —
приводитТАСС сообщение источника.
Как ранее писал NEWS.ru, травматолог поликлиники в Омске Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач признался, что выпил.
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