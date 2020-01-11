https://static.news.ru/photo/51684d0c-353a-11ea-8cba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генерального прокурора РФ по особым поручениям Марины Гриднёвой. Однако эта операция была организована по ошибке.

Оказалось, что один из полицейских неправильно оформил документы, в них вышла путаница, в результате чего правоохранители и пришли к Гриднёвой с обыском. В настоящее время его уволили.

Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Полицейский допустил нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов.

По результатам служебной проверки сотрудник из УВД по ЦАО Москвы уволен из органов внутренних дел, — приводит ТАСС сообщение источника.

Как ранее писал NEWS.ru, травматолог поликлиники в Омске Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач признался, что выпил.