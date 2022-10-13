Полицейского ранили в тире МВД

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Полицейский получил огнестрельное ранение во время занятий по стрельбе, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России. Известно, что пострадавший — сотрудник Управления международного сотрудничества ведомства. Мужчину госпитализировали. По результатам инцидента следователи проведут проверку.

Сегодня в тире МВД России в ходе учебных занятий по огневой подготовке получил огнестрельное ранение сотрудник Управления международного сотрудничества МВД России. Пострадавший госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа. Назначена служебная проверка, — сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе ведомства не рассказали, в каком городе произошел инцидент.

Ранее Baza сообщила, что в Симферополе произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, в которой участвовал военнослужащий ВС РФ. В ходе конфликта ему прострелили ногу.

Инцидент произошел около ресторана «Джипстер» на проспекте Кирова. По данным портала, лейтенант Вооруженных сил России из Тамбовской области отдыхал в заведении со своим другом. Выйдя на улицу, молодые люди повздорили с прохожими, в результате чего завязалась драка. Один из участников потасовки отобрал у военнослужащего табельный пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу.