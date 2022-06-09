Полицейским снова разрешили выезжать за рубеж в отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сотрудникам полиции вновь разрешили выезжать за границу в отпуск, сообщает Telegram-канал 112. По его данным, такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Однако правоохранители могут выехать не в любое государство на отдых: разрешенный список включает в себя 15 стран.

Полицейским вновь разрешается выезжать в Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай, Таиланд, Кубу, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию. Именно таким был этот список до начала в мире коронавирусной пандемии.

Несколько дней назад в России сняли введенные из-за COVID-19 ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что возобновит полеты в Индию. В марте были снова разрешены полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.