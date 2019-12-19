https://static.news.ru/photo/5bf92882-22c4-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Lange/picture alliance/Global Look Press

Полицейским могут дать право изымать детей из семьи. На этих полномочиях для своих сотрудников настаивает МВД, но только в случаях, если есть прямая угроза жизни и здоровью ребёнка.

Органы опеки работают только в рабочее время, аргументируют полицейские. В остальное время на все аналогичные обращения реагируют сотрудники ОВД, пишет «Интерфакс».

Они не могут забрать детей из семьи, так как это можно расценить как превышение должностных полномочий, но в то же время оставление в опасности будет расценено как халатность. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в Семейный кодекс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что члены президентского Совета по правам человека направили Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи ребёнка или родителя. Документ предлагает ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и возврат ребёнка родителям.