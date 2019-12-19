Полицейским могут дать право изымать детей из семьи. На этих полномочиях для своих сотрудников настаивает МВД, но только в случаях, если есть прямая угроза жизни и здоровью ребёнка.
Органы опеки работают только в рабочее время, аргументируют полицейские. В остальное время на все аналогичные обращения реагируют сотрудники ОВД,
Они не могут забрать детей из семьи, так как это можно расценить как превышение должностных полномочий, но в то же время оставление в опасности будет расценено как халатность. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в Семейный кодекс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что члены президентского Совета по правам человека направили Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи ребёнка или родителя. Документ предлагает ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и возврат ребёнка родителям.
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