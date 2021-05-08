Полицейский в Москве взял ребёнка на руки, чтобы тот увидел парад Победы

https://static.news.ru/photo/d416624c-b0e1-11eb-bb14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник ДПС в столице взял ребёнка на руки, чтобы он смог рассмотреть возвращавшуюся с парада Победы военную технику. Видео появилось в Twitter-аккаунте телепрограммы «Вести».

В Москве сотрудник ДПС взял маленького ребенка на руки, чтобы тот смог лучше разглядеть военную технику. Теперь малыш знает, что мечты сбываются, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сотрудник ДПС заметил мальчика, выбежавшего на дорогу, по которой проходила военная техника. Он взял ребёнка на руки, чтобы тот смог хорошо рассмотреть боевые машины. В это время по улице проезжали гаубицы, с которых военнослужащие приветствовали зрителей.

Торжественный военный парад на Красной площади начался в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

Ранее член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский перечислил главные новинки парада Победы, прошендего в столице.