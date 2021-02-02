https://static.news.ru/photo/5dc807bc-65a0-11eb-8b41-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Полицейский ударил дубинкой журналиста в Москве. Корреспондент освещал события на несогласованной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Пострадавший рассказал позднее коллегам, что получил два удара по голове. У него гематомы. По словам репортёра, силовик после ударов не задержал его, а пошёл дальше. Сам журналист остался лежать.

Было очень больно. У меня помутнело в глазах, я упал, начал кричать. В любом случае я буду писать заявление, подавать жалобу, - сказал корреспондент, заверив, что сотрудник точно знал, что он журналист.

Глава Союза Журналистов России Владимир Соловьёв напомнил правоохранителям об ответственности за нападение на журналистов.

Продолжаем мониторить ситуацию. Получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства, - сказал он агентству ТАСС.

2 февраля в Москве состоялся суд над оппезиционером Алексеем Навальным. По ходатайству ФСИН Симоновский суд заменил условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок 3,5 года. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.