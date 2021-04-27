Полицейский пришёл к спецкору «Медузы», но зачем — не рассказал

https://static.news.ru/photo/82c22fd4-a763-11eb-803c-96000091f725_660.jpg Кристина Сафонова Фото: k.sfnva/facebook.com

Полицейский пришёл днём 27 апреля к журналистке Кристине Сафоновой, которая является специальным корреспондентом интернет-издания «Медуза», признанного в России иностранным агентом. Однако причину своего визита сотрудник правоохранительных органов назвать не смог.

Как сказано в сообщении редакции, начальство не сообщило, зачем отправило его к журналистке. Созвонившись со своим руководителем, полицейский лишь сообщил, что госпоже Сафоновой позже позвонят по телефону, после чего удалился.

Ранее в этот же день сотрудники полиции пришли к корреспондентам телеканала «Дождь» Алексею Коростелёву и радиостанции «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко. У обоих потребовали предоставить редакционное задание, в соответствии с которым те освещали акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Коростелёва на некоторое время доставили в ОВД, где в его присутствии пытались идентифицировать одного из участников протестного митинга, заснятого на видео, заподозрив в нём журналиста.

Позже стало известно о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы. В отделе полиции сверили его документы, взяли объяснения и, как и в случае с Коростелёвым, отпустили без составления протокола.

Комментируя эти события, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, чем обусловлены визиты полицейских. Он предположил, что проверки могут быть связаны с тем, что за представителя СМИ на митинге выдавал себя человек, журналистом не являвшийся.

21 апреля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального. В отличие от зимних митингов, в этот раз всё прошло относительно спокойно — без массовых задержаний и без насилия с обеих сторон. Выделился на этом фоне лишь Санкт-Петербург: сотрудники правоохранительных органов действовали жёстко, били протестующих и использовали электрошокеры.