Полицейский попал под домашний арест за смертельное ДТП

https://static.news.ru/photo/594c03d8-1072-11eb-b252-fa163e074e61_660.jpg Владимир Завражный Фото: Ярославль LIVE/vk.com

Полковник УМВД России по Ярославской области Владимир Завражный в пьяном виде совершил смертельное ДТП. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Инцидент произошёл 15 октября на трассе Ярославль — Любим. Полковник потерял управление, вылетел в кювет, в результате чего его пассажирка погибла, сообщает ТАСС.

Как рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, суд отправил подозреваемого под домашний арест. При этом в управлении полиции начали служебную проверку, по результатам которой Завражного могут уволить из органов внутренних дел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат по гражданским и уголовным делам Алёна Адлер прокомментировала смертельное ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. По её словам, звезде может грозить лишение свободы на срок до трёх-четырёх лет.