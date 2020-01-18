https://static.news.ru/photo/a72c8b0a-3a11-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В распоряжении NEWS.ru оказалась запись переговоров сотрудников ГИБДД, которые приняли роды у пассажирки такси в Москве. Младенец родился в машине Дорожно-патрульной службы прямо во время переговоров.

Из записи можно понять, что один из сотрудников дорожной полиции в срочном порядке по рации вызывает скорую помощь, информируя, что женщина «рожает прямо в машине», а сам полицейский не может «разрываться».

Пока он объясняет, куда необходимо приехать медикам, ребёнок появляется на свет, о чём сотрудник ГИБДД сообщает дежурному. После этого коллега поздравляет его.

Молодец, поздравляю! Кто — мальчик, девочка? — интересуется полицейский.

В ответ коллега говорит, что ему «не до этого», добавляя, что младенец «в куртке укутан». В это время третий голос объявляет, что родился «будущий гаишник».

Как писал NEWS.ru, вечером 17 января сотрудники Госавтоинспекции приняли роды у женщины в Москве. Мальчик появился на свет в патрульном автомобиле в районе 26-го километра Киевского шоссе. К сотрудникам ГИБДД подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что рядом в такси находится его супруга, которая скоро родит, а плотный транспортный поток не даёт им вовремя добраться до роддома.