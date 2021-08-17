Полицейских в Москве задержали за угрозу подбросить наркотики

В Москве были задержаны три сотрудника полиции. Они угрожали подкинуть наркотики пассажиру машины во время проверки на Новинском бульваре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пассажир BMW рассказал, что сотрудники потребовали с него полмиллиона рублей, иначе пообещали подкинуть наркотики. Он снял деньги и через неделю написал заявление на полицейских.

Сотрудники отделения МВД по Арбату Гудилин, Луенко и Паречин были задержаны 17 августа.

В результате проверочных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности установлен факт получения незаконного денежного вознаграждения тремя сотрудниками ППСП ОМВД России по району Арбат г. Москвы от гражданина за якобы непривлечение последнего к ответственности за хранение запрещённых веществ. Майор, ст. сержант и сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут установленное законом наказание, — подтвердили в МВД.

Ранее сообщалось, что нашли наркотики в служебной машине командира взвода ДПС в Екатеринбурге.