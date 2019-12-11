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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских за спасение альпиниста. Награды получат сотрудники отряда спецназначения «Гром», среди которых старший лейтенант полиции Роман Тищенко и лейтенанты полиции Роман Артемьев, Михаила Фоминых и Даниил Иноземцев.

Сообщается, что полицейские пришли на помощь к альпинисту, который сорвался при восхождении в районе посёлка Архыз. Он получил серьёзные травмы и не смог самостоятельно двигаться. Правоохранители оказали ему доврачебную помощь и спустили с горы. Маршрут занял у них более пяти часов.

За проявленные в экстремальной ситуации профессионализм и решительность Роман Тищенко, Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения», — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские спасли несколько человек из горящего дома в Подмосковье. Старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин подогнали грузовую машину к зданию, чтобы люди смогли спуститься по её крыше на землю.