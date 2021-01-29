Полицейские задержали москвича за призывы к участию в акциях протеста

https://static.news.ru/photo/19b3521a-63a8-11eb-97e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

Москвич был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и принёс публичные извинения перед полицейскими. Также он призвал не участвовать в несанкционированной акции протеста, передаёт портал «МВД-медиа».

По данному факту проводится проверка, в рамках которой собирается материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Ранее стало известно, что правоохранители 31 января задержали около 500 человек на несанкционированных акциях протеста в разных городах России. Такие данные приводят активисты «ОВД-Инфо».

По оперативной информации, на 11:40 мск задержаны 465 человек. Больше всего — 108 граждан — оказались в автозаках во Владивостоке, где протесты начались раньше других регионов. Задержания также прошли в Москве. Однако общественники пока располагают данными о девяти участниках акции.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии, писал NEWS.ru.