Полицейские задержали гопника, назвавшего темнокожую модель «обезьяной»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургские полицейские задержали местного гопника Никиту Устюжанина, назвавшего темнокожую модель из Руанды Стеллу Казийаке «обезьяной». Дебоширу грозит до 15 суток тюрьмы, написала блогер в своем Instagram-аккаунте (деятельность в России запрещена). Ранее, 12 июня, в день России, Устюжанин начал приставать к модели в полупустом автобусе с предложением сделать совместное фото, обозвав ее «обезьяной». Девушка отказала молодому человеку, после чего она начала снимать происходящее на телефон. Мужчина начал вести себя агрессивно, стал называть ее «чунга-чангой» и не давал ей встать с места.

Я против самосуда, так что пусть теперь им занимается полиция, — написала Казияка.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» из Камеруна Люк Зоа, комментируя проблему расизма в России, вспомнил, как его избили до потери сознания. В 2004 году неизвестные напали на него в «Сокольниках», после чего он очнулся в больнице.

30 мая тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова дисквалифицировали на два года из-за того, что он во время матча назвал обезьяной кубинскую волейболистку из команды соперников. Решение принято на исполкоме Всероссийской федерации волейбола.