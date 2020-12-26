Полицейские вскрыли дверь работающего ночью московского ресторана

https://static.news.ru/photo/3e0af160-4777-11eb-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном ресторане Choice Moscow (Лужнецкая наб., 2/4 строение 27) в ночное время обслуживали посетителей вопреки запрету властей, введённому на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Обследование заведения провела полиция совместно с Объединением административно-технических инспекций Москвы.

Накануне новогодних праздников московские власти усилили контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Мэр Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи.

Правоохранители вместе с сотрудниками ОАТИ узнали о ресторане, где ночью обслуживали посетителей. Как рассказал журналистам главный инспектор Объединения Ян Поповский, в 0:55 клиентам продолжали подавать еду и спиртное. Также горожане и гости столицы в ночное время курили в заведении кальяны.

Сотрудники ресторана создавали препятствия для проведения обследования. Так была заблокирована дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции полиции при помощи спецсредств. В отношении заведения будут применены меры административного воздействия. Также мы напишем письмо в Роспотребнадзор о необходимости закрытия заведения, — цитирует Поповского «Интерфакс».

Ресторан могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. При причинении вреда здоровью граждан сумма может вырасти до миллиона.

Как ранее передавал NEWS.ru, владельцы баров и ресторанов в Санкт-Петербурге, несогласные с ограничительными мерами, создали «Карту сопротивления», на которой отображались заведения, продолжающие работу несмотря на запреты властей. 10 декабря организаторы акции заявили о закрытии доступа к карте, так как, по их словам, «удалось достучаться до власти».