https://static.news.ru/photo/a64340be-5de6-11ea-a666-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница города Артём Приморского края увидела в соцсетях видеоролик с собакой, украденной у неё в 2015 году и обратилась к зоозащитникам.

Те, в свою очередь, заявили о происходящем в полицию. Как выяснилось, пса по кличке Бим увёл от магазина мужчина, живущий в частном доме по улице Солнечной, он подарил собаку своей дочери. В отношении 65-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по статье «кража», а Бим после пятилетней разлуки узнал свою хозяйку и очень ей обрадовался.

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Пёс на глазах сотрудников полиции, представителей зоозащитной организации и средств массовой информации признал хозяйку. Бим радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки, — цитирует представителя МВД края Life.

Как писал NEWS.ru ранее, у хаски из Калининграда, которого прозвали российским Хатико, появился аккаунт в Instagram. Питомец провожает свою хозяйку до работы и ждёт по восемь часов. Страничка в социальной сети посвящена «прекрасной жизни» собаки.