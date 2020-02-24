https://static.news.ru/photo/277f0ed2-5712-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Якутии посреди ночи отправились на поиски коня, который был украден у заявившей о пропаже женщины. Однако некоторое время спустя выяснилось, что искать следовало совсем другое.

Гражданка, как оказалось, просила у полицейских найти исчезнувший алкоголь.

Ночью поступил вызов. Украли коня с сумкой. Выехала ППС. Оказалось, заявительница вместо того, чтобы сказать «коньяк», сказала «коня», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Twitter.

Несмотря на недоразумение, сотрудники полиции начали проверку по факту кражи. Удалось ли найти спиртное, а главное — сумку, в сообщении не уточняется.

Новое дело якутских полицейских позабавило интернет-пользователей. Некоторые предложили проверить ещё и сотрудника, принимавшего заявление. Они полагают, что именно дежурный мог перепутать коньяк с конём.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Якутии приготовил экстремальный подарок своей жене на День всех влюблённых. Мужчина заморозил себя в огромной валентинке, сделанной изо льда и снега.