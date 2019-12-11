https://static.news.ru/photo/50de1c4e-1c18-11ea-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Двое сотрудников полиции в Калининграде пошутили над коллегами, вынудив тех вырезать снежинки к Новому году. Однако спустя некоторое время обман был раскрыт, и юмористы в погонах сами оказались в роли объектов для насмешек.

Антон Коваленко и Андрей Ковальчук подделали приказ заместителя начальника областного управления МВД РФ и отправили его коллегам. В «документе» говорилось, что полицейские обязаны вырезать снежинки из бумаги к празднованию Нового года, чтобы «поднять настроение личного состава и граждан».

Обманщики старались довести ситуацию до полного абсурда и даже намекали другим сотрудникам на подлог. Но те ничего не поняли и продолжали вырезать снежинки.

Однако вскоре обман был раскрыт. Начальник Коваленко и Ковальчука не оценил юмор подчинённых и заставил тех самих на камеру вырезать снежинки.

Видеозапись опубликована на сайте Life.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ДПС в Новосибирске достал из багажника служебного автомобиля бутылку виски и вылил алкогольный напиток в бак для стеклоомывающей жидкости. Соответствующее видео было опубликовано в одной из групп в социальных сетях.