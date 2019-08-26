Оренбургские полицейские выходили четыре тысячи редких черепах, которых конфисковали на границе с Казахстаном. Редких рептилий на общую стоимость 7,7 млн рублей везли в Россию контрабандой.
Везли животных в прицепе автомобиля Volvo, в документах они проходили как капуста. По словам водителя, он не знал, что везёт в фургоне, а с заказчиком, как и отправителем товара, не знаком,
Пока решался вопрос о реэкспорте черепах, их поместили в пустующее здание педуниверситета. И там полицейские вместе с преподавателями и студентами больше месяца выхаживали рептилий.
За это время Росприроднадзор и Комитет лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана договорились о возвращении черепах в естественную среду обитания. На данный момент черепах уже выпустили в Арысском массиве в Казахстане.
Полиция расследует дело о контрабанде диких животных.
Ранее News.ru сообщал, что Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) расширила список домашних питомцев, разрешённых к перевозке в поездах дальнего следования без хозяев. В перечень вошли мелкие грызуны, еноты, норки, мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся.