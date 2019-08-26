https://static.news.ru/photo/2e85a6b6-c890-11e9-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Оренбургские полицейские выходили четыре тысячи редких черепах, которых конфисковали на границе с Казахстаном. Редких рептилий на общую стоимость 7,7 млн рублей везли в Россию контрабандой.

Везли животных в прицепе автомобиля Volvo, в документах они проходили как капуста. По словам водителя, он не знал, что везёт в фургоне, а с заказчиком, как и отправителем товара, не знаком, сообщает «Лайф».

Пока решался вопрос о реэкспорте черепах, их поместили в пустующее здание педуниверситета. И там полицейские вместе с преподавателями и студентами больше месяца выхаживали рептилий.

За это время Росприроднадзор и Комитет лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана договорились о возвращении черепах в естественную среду обитания. На данный момент черепах уже выпустили в Арысском массиве в Казахстане.

Полиция расследует дело о контрабанде диких животных.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) расширила список домашних питомцев, разрешённых к перевозке в поездах дальнего следования без хозяев. В перечень вошли мелкие грызуны, еноты, норки, мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся.