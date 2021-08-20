Полицейские ранили машущего ножом раздетого мужчину в Москве
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:07, 20 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Темнокожего мужчину, который угрожал ножом прохожим, ранили при задержании. При требовании сдаться он попытался атаковать сотрудников, те применили оружие. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУМВД Москвы.
В полиции рассказали, что информация о неадекватном опасном поведении мужчины на Самаркандском бульваре поступила около часа дня.
Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе ГУМВД.
На появившихся в интернете кадрах видно, что нарушитель игнорирует требования полицейских, затем бросается на них, и сотрудники открывают огонь. Раненный в ноги, он всё равно не сдаётся, снимает одежду и обувь и продолжает держать нож. В итоге мужчину задержали и вызвали скорую помощь.
Ранее сообщалось, что житель Кубани выстрелил в полицейского и отрезал себе язык.