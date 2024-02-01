Полицейские Петербурга спасли погибающего от мороза лебедя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции спасли погибающего от мороза лебедя, пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Инцидент произошел на Невской губе.

Как уточняет издание, птицу заметили сотрудники патруль-постовой службы, когда обходили территорию. Лебедь с трудом передвигался и выглядел слабым. Полицейские вытащили птицу на берег, где передали ее местному егерю. В госпитале лебедю оказали всю необходимую помощь, его жизни теперь ничего не угрожает.

Спасатели ранее вытащили собаку породы лабрадор из колодца с ледяной водой в Ногинске. Инцидент произошел 20 января, за помощью к спасателям обратилась местная жительница, чей питомец во время прогулки неожиданно провалился в открытый люк на четырехметровую глубину.

До этого в подмосковном Подольске спасли собаку, упавшую в канализационный люк и застрявшую между трубами. Пес провел там два дня, прежде чем его вытащили на поверхность. Спасательная операция длилась несколько часов, специалисты применили тяжелую технику, чтобы сдвинуть бетонные блоки и вызволить собаку из ловушки. Питомец был напуган произошедшим, но не пострадал.