Общество

Полицейские отправили домой жительницу Подмосковья и купили ей хлеб

17:23, 14 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Люберец Анна рассказала об инциденте, который произошёл с её мамой. Последняя вышла из дома за хлебом и была остановлена полицейскими.

Женщина, идите домой, куда вы пошли? — обратились к ней сотрудники правоохранительных органов.

А хлеб вы мне купите? — спросила она.

Полицейские ответили, что купят. Они взяли у женщины деньги и съездили в магазин за хлебом. Затем вернулись и передали ей, поделилась Анна.

Ранее NEWS.ru писал, что управляющие компании Московской области предупредили жителей многоквартирных домов о необходимости соблюдать тишину в период самоизоляции.

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