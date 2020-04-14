Полицейские отправили домой жительницу Подмосковья и купили ей хлеб

Жительница Люберец Анна рассказала об инциденте, который произошёл с её мамой. Последняя вышла из дома за хлебом и была остановлена полицейскими.
Женщина, идите домой, куда вы пошли? — обратились к ней сотрудники правоохранительных органов.
А хлеб вы мне купите? — спросила она.
Полицейские ответили, что купят. Они взяли у женщины деньги и съездили в магазин за хлебом. Затем вернулись и передали ей, поделилась Анна.
Ранее NEWS.ru писал, что управляющие компании Московской области предупредили жителей многоквартирных домов о необходимости соблюдать тишину в период самоизоляции.
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