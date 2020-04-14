Полицейские отправили домой жительницу Подмосковья и купили ей хлеб

https://static.news.ru/photo/fb1dfdbe-7e5b-11ea-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Люберец Анна рассказала об инциденте, который произошёл с её мамой. Последняя вышла из дома за хлебом и была остановлена полицейскими.

Женщина, идите домой, куда вы пошли? — обратились к ней сотрудники правоохранительных органов.

А хлеб вы мне купите? — спросила она.

Полицейские ответили, что купят. Они взяли у женщины деньги и съездили в магазин за хлебом. Затем вернулись и передали ей, поделилась Анна.

Ранее NEWS.ru писал, что управляющие компании Московской области предупредили жителей многоквартирных домов о необходимости соблюдать тишину в период самоизоляции.