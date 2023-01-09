Полицейские обнаружили тело пенсионера после тревожного звонка москвички Москвичка обратилась в полицию после того, как ее дядя не ответил на новогоднее поздравление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка Марина Н. обратилась в полицию 7 января из-за того, что ее дядя Юрий М. не ответил на новогоднее и рождественское поздравление, сообщает «Осторожно, новости». По информации Telegram-канала, позже сотрудники правоохранительных органов нашли тело 70-летнего пенсионера в городе Юрьевец Ивановской области. Как оказалось, его убили 31 декабря.

В источнике указали, что в Новый год мужчина поругался с двумя горожанами — 21-летним Сергеем А, ранее судимым за хищение и нанесение вреда средней степени тяжести, а также 22-летним Михаилом Л., судимым за угрозу убийством и насилие против представителя власти.

Во время потасовки молодые люди избили пенсионера кочергой. Позже он скончался от полученных травм. Спрятать труп нападавшие решили во дворе: они закопали тело Юрия в снегу. После преступников задержали. Они признались в преступлении.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что на юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, в результате погибли три человека. Позже в правоохранительных органах уточнили, что, по предварительной информации, в сгоревшей квартире мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег жилище и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).