Полицейские не стали возбуждать дело на Пригожина после жалобы Шнурова

https://static.news.ru/photo/ce04401c-7055-11eb-9cbd-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские не стали возбуждать дело в отношении музыкального продюсера Иосифа Пригожина по жалобе музыканта Сергея Шнурова. Об этом заявил адвокат продюсера Сергей Жорин.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чего и следовало ожидать. Я и раньше говорил, что никаких угроз убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью не было, — рассказал адвокат журналистам «Газеты.Ru».

Он выразил надежду, что силовики проверят заявление лидера «Ленинграда» на состав ложного доноса. Жорин предположил, что Шнуров мог быть пьяным, когда решил обратиться в полицию. Адвокат подчеркнул, что со стороны Пригожина не было никакой угрозы жизни и здоровью музыканта и Шнуров это прекрасно понимал.

Но что меня больше удивляет — это противоречие тому образу, который Шнур создавал себе долгие годы. Такого уличного хулигана, правдоруба и так далее, — заявил Жорин.

Он назвал странными действиями его вопрос на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину, а также заявление в полицию на музыкального продюсера. Адвокат предположил, это и есть настоящий Шнуров, а всё, что он показывал раньше, являлось обманом.

Конфликт между представителями шоу-бизнеса разгорелся в конце 2020 года. Сначала музыкант и продюсер публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, затем лидер «Ленинграда» стал высказываться по поводу жены Пригожина певицы Валерии. Это задело продюсера, и он написал музыканту несколько нецензурных сообщений, а в одном из интервью заявил, что готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес жены.

Как писал NEWS.ru, певица Лолита Милявская считает скандал между Шнуровым и Пригожиным не стоящим выеденного яйца. Она выразила удивление, почему певец «зацепился за эту фразу о бедствующих артистах». Она считает, что государство должно обратить внимание на шоу-бизнес, «потому что это сфера развлечения точно такая же», как и другие.