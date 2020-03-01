https://static.news.ru/photo/7f8a3eba-5bb0-11ea-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Чили задержан сотрудниками московской полиции на Красной площади за запуск квадрокоптера над Кремлём.

Мужчина приехал в Россию 29 февраля по туристической визе, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Несколько лет назад за аналогичное нарушение были задержаны двое граждан Германии. В отношении одного из них был составлен административный протокол

Ранее NEWS.ru писал, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий силовым структурам в ряде случаев сбивать беспилотные дроны. Речь идёт об аппаратах, замеченных над режимными объектами.