Гражданин Чили задержан сотрудниками московской полиции на Красной площади за запуск квадрокоптера над Кремлём.
Мужчина приехал в Россию 29 февраля по туристической визе,
Несколько лет назад за аналогичное нарушение были задержаны двое граждан Германии. В отношении одного из них был составлен административный протокол
Ранее NEWS.ru писал, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий силовым структурам в ряде случаев сбивать беспилотные дроны. Речь идёт об аппаратах, замеченных над режимными объектами.
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