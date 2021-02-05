Полицейские целый год смотрели мультики ради расследования

Столичные полицейские в ходе следствия по делу о пиратских копиях мультипликационных фильмов должны были в течение года отсматривать материалы дела.
Как
По итогу расследования полицейские пришли к выводу, что 2,3 миллиона копий кинолент были записаны без соответствующей лицензии. Диски было предписано уничтожить, а упаковки от них были переданы в обработку.
Ущерб, нанесённый злоумышленниками, составил 100 миллионов рублей, а хозяина склада привлекли к уголовной ответственности по статье 146 УК РФ за нарушение авторских прав.
Ранее NEWS.ru рассказывал про сицилийских пожарных, которые сами устраивали возгорания в лесах и ездили их тушить. Они делали это ради бонусных выплат за часы сверхурочной работы. Известно, что выплаты производились в размере 10 евро за час дополнительной работы. Обман раскрылся, когда руководство обратило внимание на резко возросшее число пожаров.