Полицейские целый год смотрели мультики ради расследования

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Столичные полицейские в ходе следствия по делу о пиратских копиях мультипликационных фильмов должны были в течение года отсматривать материалы дела.

Как сообщил Mash, для выявления подделок сотрудники МВД устраивали целые вечера «Шрека», «Кота в сапогах» и других известных мультфильмов. Это произошло после обнаружения склада с пиратскими DVD-дисками.

По итогу расследования полицейские пришли к выводу, что 2,3 миллиона копий кинолент были записаны без соответствующей лицензии. Диски было предписано уничтожить, а упаковки от них были переданы в обработку.

Ущерб, нанесённый злоумышленниками, составил 100 миллионов рублей, а хозяина склада привлекли к уголовной ответственности по статье 146 УК РФ за нарушение авторских прав.

Ранее NEWS.ru рассказывал про сицилийских пожарных, которые сами устраивали возгорания в лесах и ездили их тушить. ​Они делали это ради бонусных выплат за часы сверхурочной работы. Известно, что выплаты производились в размере 10 евро за час дополнительной работы. Обман раскрылся, когда руководство обратило внимание на резко возросшее число пожаров.