https://static.news.ru/photo/e01d681c-70da-11ea-b06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Крыма пообещали максимально строго наказывать предпринимателей, которые не будут соблюдать режим повышенной готовности по COVID-19.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, тех бизнесменов, которые на следующей неделе выйдут на работу, необходимо внести в чёрный список.

Никаких мер поддержки по окончании кризиса, никаких льготных кредитов, компенсации процентных ставок, ничего. Кто в сложное время будет паразитировать, это не наши союзники, — сказал глава региона.

Аксёнов также добавил, что сейчас не время «лояльничать», гражданам нужно выдержать неделю дома, если они не хотят введения комендантского часа, сообщает «Интерфакс-Юг».

По последним данным, в Крыму под наблюдением медиков у себя дома находятся более 4 тысяч человек, в больнице — порядка 100 пациентов. Коронавирус подтверждён у 14 жителей республики и пяти севастопольцев.

Всего в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч человек, 27,5 тысячи умерли, свыше 135 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Умерли пять человек, писал NEWS.ru.