«Полезно для развития»: дипломат о влиянии санкций на Россию Дипломат Бакланов: санкции способствуют развитию России

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Санкции «полезны для развития» России, заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что антироссийские ограничения оказывают влияние на страну, но при этом к ним можно адаптироваться. Он отметил, что испытания делают государство сильнее.

Это серьезные процессы, это все оказывает влияние. Но это можно отбить, к этому можно адаптироваться. Да, наш адаптационный механизм приспособления к сложностям усиливает нас. Это полезно для развития страны, для развития интеллектуального потенциала, — отметил дипломат.

Бакланов обратил внимание, что темпы роста в Европе серьезно замедлились. Это объясняется потерей естественного преимущества, которое было раньше благодаря потреблению российских энергоносителей. Дипломат уточнил, что от новых санкций не следует ожидать реального практического эффекта. По его словам, ограничения только «затягивают паузу» в отношениях России и Запада.

С самого начала не получился крупный замах, который бы имел радикальные последствия. Поэтому это просто поддерживает в определенном негативном тонусе наши отношения, — пояснил эксперт.

Евросоюз ранее согласовал новый пакет антироссийских санкций, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. Известно, что страна до этого планировала заблокировать введение рестрикций. В Евросоюзе назвали произошедшее «совпадением».