Пола Уилана перевели из «Лефортово» в неизвестное место

https://static.news.ru/photo/9b8c4778-d5b5-11ea-89e8-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья осуждённого на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана заявила о его переводе из СИЗО «Лефортово» в Москве в неизвестное им место.

Мы слышали, что Пола перевели... из «Лефортово» в Москве... Ни одно из посольств также не знает, — цитирует РИА Новости брата осуждённого, Дэвида.

При этом он попросил помощи в установлении местонахождения Пола.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера. Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что возможность обмена Уилана на российских граждан, находящихся в тюрьмах США, «обсуждается в коридорах». По его словам, американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко. В Кремле комментировать эту информацию отказались, а в МИД РФ заявили, что обмен Уилана не планируется.