Покушение на посредничество: ФСБ задержала скандального экс-судью из Сочи

https://static.news.ru/photo/3fbb0ff0-c6bf-11eb-b637-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По подозрению в даче взятки сотрудники ФСБ и СК задержали бывшего судью, в последние годы работавшего адвокатом, Дмитрия Новикова и его помощника. Их доставили в Новороссийск для избрания меры пресечения и проведения следственных действий. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По версии следствия, Новикову и его помощнику по фамилии Калугина инкриминируется покушение на посредничество в даче взятки (ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Силовики полагают, что они якобы причастны к незаконному похищению 4 млн рублей для последующей передачи их сотрудникам правоохранительных органов с целью увода от уголовной ответственности за хулиганство некоего Макогонова, который якобы обращался за помощью к адвокату. Этот же человек и написал на юриста заявление силовикам. Сам Новиков считает произошедшее провокацией и «ложным доносом».

Дмитрий Новиков был задержан в Москве, а его помощник — в Краснодаре. Суд рассмотрит ходатайство об избрании им меры пресечения 7 июня. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Ранее Новиков был судим за злоупотребление должностными полномочиями. Тогда он был судьёй Хостинского суда Сочи. Мужчина вынес заведомо неправосудные решения.

По утверждению «ВЧК-ОГПУ», зимой 2021 года суд Краснодарского края вынужден был создать специальную комиссию, которая изучала «откровения начальника управления администрации Краснодарского края Сергея Кравца», опубликованные Новиковым на YouTube. На записи разговора кубанский чиновник рассказал о своих связях и опыте передачи взяток различным чиновникам и судьям. До 2019 года он трудился помощником «золотой судьи» Елены Хахалевой.

По факту его откровений было возбуждено уголовное дело о клевете, Сергей Кравец публично покаялся и сказал, будто в том разговоре говорил неправду.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят следственные действия по документированию взятки экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, который 18 мая объявил о своей отставке, после чего у него провели обыски, предположительно, по делу о махинациях с местами на кладбищах.