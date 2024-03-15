Покупателям рассказали об основных уловках магазинных маркетологов Бизнес-эксперт Котов: ради продаж магазины создают иллюзорный дефицит товаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой распространенной уловкой магазинных маркетологов для манипуляции покупателями является создание иллюзорного дефицита товара, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-аналитик Кирилл Котов. По его словам, это побуждает потребителя совершить покупку.

Это создание иллюзии, что товар вот-вот закончится. Компании ограничивают доступ к своим продуктам или услугам с помощью пометок «Осталось три штуки», «Предложение действительно только 48 часов» и т.д. <...> Это стимулирует потребителей к совершению покупки, так как они опасаются, что упустят свой шанс, — объяснил эксперт.

На практике же оказывается, что товар — совершенно обычный и доступен в любом объеме, добавил Котов. Также он рассказал, что многие магазины указывают цену на товар в рассрочку вместо полной. Если раньше такая практика применялась для продажи дорогих товаров — бытовой техники, гаджетов, автомобилей, то сегодня она распространилась повсеместно. Например, вместо 100 тысяч рублей на ценнике значится 10 тысяч с пометкой «в месяц». Покупатели не обращают внимание на надпись мелким шрифтом и легко принимают решение о покупке, узнавая об итоговой цене лишь на кассе, где отказаться от товара сложно психологически.

Кроме того, продажи многих товаров сопровождаются методиками социального давления с привлечением медийных личностей, продолжил специалист. Таким образом у покупателя создают ощущение, что товар или услуга очень востребованы и качественны.

Это делается с помощью демонстрации многочисленных отзывов или рекомендаций от известных личностей. Россияне особенно любят рекламу с участием любимых актеров и певцов. <...> Когда человек видит рядом с продуктом известное лицо, вероятность покупки увеличивается минимум на 15-20%, — подчеркнул бизнес-аналитик.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что магазины могут использовать запахи и музыкальное сопровождение для стимулирования продаж. Также, по словам эксперта, маркетологи в магазинах используют трюки со скидками.